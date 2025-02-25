25.02.2025 (23:15)

Уничтожение диверсантов условного противника отработали разведчики ЦВО на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), в ходе проведения занятий по тактико-специальной подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области, уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника, скрытно передвигающуюся в направлении военных объектов.

По замыслу занятий, военнослужащие при помощи разведывательных квадрокоптеров вскрыли передвижение группы «противника». К обнаруженной цели выдвинулась огневая группа и расчёт ударных БЛА, которые совершили марш-бросок по пресеченной местности на дистанцию более 5 км. Прибыв в заданный район, разведчики обнаружили диверсантов и ударом FPV–дронов остановили их продвижение. После чего, военнослужащие уничтожили разрозненный личный состав условного противника огнём из стрелкового оружия.

В занятиях, которые проводились под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт ведения боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, принимало участие более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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