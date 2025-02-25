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25.02.2025 (23:45)

Военнослужащие ЦВО отработали навыки по тактической медицине на полигоне под Екатеринбургом

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки тактической медицины на полигоне под Екатеринбургом. Занятия по медицинской подготовке прошли с учётом опыта, полученного в специальной военной операции (СВО).

Занятия проходили на нескольких учебных точках: оказание первой медицинской помощи и самопомощи при повреждении конечностей, наложение давящих повязок, жгутов и медицинских турникетов для остановки кровотечения, а также организации методов эвакуации условно раненного военнослужащего различными методами в безопасное место. Особое внимание уделялось слаженности, оперативности действий военнослужащих, умению грамотно применять штатные и подручные средства при оказании первой медицинской помощи и самопомощи.

Санинструкторы в конце занятия разобрали с военнослужащими допущенные ошибки, ещё раз заострили внимание на оказании первой медицинской помощи в «красной», «жёлтой» и «зелёной» зонах. Всего к занятию было привлечено около 80 человек и до 20 опытных медицинских специалистов – участников СВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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