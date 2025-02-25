25.02.2025 (23:30)

Российские военнослужащие приняли участие в патриотическом мероприятия в Историческом национальном музее Республики Киргизия

Военнослужащие объединённой российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, приняли участие в патриотическом мероприятии в Историческом национальном музее. По решению советов ветеранов Беларуси и России в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) на хранение в культурное учреждение были переданы капсулы со священной землёй из Брестской крепости, Хатыни и разъезда Дубосеково.

В ходе мероприятия российские военнослужащие и почётные гости почтили минутой молчания память погибших в годы ВОВ советских военнослужащих и мирных жителей, проживающих на оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях. Затем под сопровождение военного оркестра капсулы были переданы сотрудникам музея. По завершению официальной части мероприятия состоялся концерт с участием творческих коллектив республики.

Участие в мероприятии также приняли представители местной администрации, общественные деятели, ветераны военной службы, школьники и студенты. Основная цель мероприятия – сохранение исторической памяти, побуждение молодого поколения к изучению истории и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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