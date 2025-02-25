25.02.2025 (18:00)

Во Владикавказе открыт новый и современный детский сад для детей военнослужащих Южного военного округа



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Военные строители завершили строительство и подключение к энергосистеме нового, современного и удобного детского сада, оборудованного игровыми площадками, специализированной детской мебелью, в том числе для самых маленьких воспитанников, а также всем необходимым для комфортного и полезного времяпрепровождения.

Для обустройства детских площадок применялись безопасные материалы с минимальным количеством металла, спуски и подъемы, а также зоны общего пользования построены с использованием антискользящих материалов, окна оборудованы москитными сетками. На прилегающей территории высажены деревья, на уличных площадках предусмотрены теневые зоны.

В детском саду оборудованы классы для занятий изобразительным искусством, хореографией, гимнастический и два спортивных зала со специальными спортивными снарядами для малышей. Группы оборудованы интерактивными досками для проведения развивающих занятий с детьми.

«Обеспечение социальных гарантий для наших военнослужащих – это приоритетная задача Минобороны России. Открытие нового детского сада на 250 мест это часть большой работы по созданию комфортных условий для семей наших военнослужащих», - отметила Анна Цивилева.

Она добавила, что глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, с которым были обсуждены меры всестороннего обеспечения военнослужащих, «незамедлительно претворяет все решения в жизнь».

Ранее, в сентябре прошлого года в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа статс-секретарь–заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева проверила развитие военной медицинской и социальной инфраструктуры в Северной Осетии и обратила особое внимание на обеспечение комфортных условий проживания семей военнослужащих.

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