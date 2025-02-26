26.02.2025 (05:30)

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении

Военнослужащие штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении.

Штурмовики каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи, как по штурму, так и по закреплению на освобожденных территориях. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь незаметными для противника при приближении к его позициям. С помощью расчётов БпЛА они успешно уничтожают противника даже в наиболее укреплённых позициях.

При отступлении противник оставляет после себя следы разрушений: повреждённые здания и сгоревший транспорт.

Также военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» создало потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений.

«Подземный город» бойцы возводили в промежутках между выполнением боевых задач. Чаще всего работа велась под покровом ночи. На глубине нескольких метров для жизни и быта в галереях разместили жилые комнаты, проведено электричество и необходимые коммуникации. Бойцы учли и фактор возможной атаки противника на их позиции, поэтому на основных входах стоят ловушки и сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.

Перед выполнением боевых задач военнослужащие на месте проводят подготовку и оснащение необходимым оборудованием и вооружением. Восстанавливают силы, разбирают ситуации, зафиксированные объективным контролем при выполнении боевых задач, также получают необходимые знания из теоретической и практической подготовки.

Благодаря позициям, скрытых от глаз противника, военнослужащие способны незаметно атаковать взводные опорные пункты, проводить эффективные штурмовые вылазки, разведку и ротацию в любое время суток.

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