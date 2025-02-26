26.02.2025 (05:30)
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении
Военнослужащие штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении.
Штурмовики каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи, как по штурму, так и по закреплению на освобожденных территориях. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
Штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь незаметными для противника при приближении к его позициям. С помощью расчётов БпЛА они успешно уничтожают противника даже в наиболее укреплённых позициях.
При отступлении противник оставляет после себя следы разрушений: повреждённые здания и сгоревший транспорт.
Также военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» создало потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений.
«Подземный город» бойцы возводили в промежутках между выполнением боевых задач. Чаще всего работа велась под покровом ночи. На глубине нескольких метров для жизни и быта в галереях разместили жилые комнаты, проведено электричество и необходимые коммуникации. Бойцы учли и фактор возможной атаки противника на их позиции, поэтому на основных входах стоят ловушки и сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.
Перед выполнением боевых задач военнослужащие на месте проводят подготовку и оснащение необходимым оборудованием и вооружением. Восстанавливают силы, разбирают ситуации, зафиксированные объективным контролем при выполнении боевых задач, также получают необходимые знания из теоретической и практической подготовки.
Благодаря позициям, скрытых от глаз противника, военнослужащие способны незаметно атаковать взводные опорные пункты, проводить эффективные штурмовые вылазки, разведку и ротацию в любое время суток.