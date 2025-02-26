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26.02.2025 (05:00)

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику, расчеты СПГ-9 и минометов, живую силу ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллерийские расчеты выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В этот раз расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 120 мм минометов, живую силу ВСУ в зоне проведения СВО.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции с самого ее начала. Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчёта, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

На каждой позиции боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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