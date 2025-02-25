25.02.2025 (21:30)

Экипажи морской авиации Балтийского приступили к выполнению задач по дозаправке самолетов в воздухе

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота приступили к выполнению полетов с отработкой дозаправки топливом в воздухе над Калининградской областью.

В ходе мероприятий боевой подготовки летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 приступили к отработке дозаправки в воздухе от самолета-топливозаправщика. В качестве воздушного танкера задействован самолёт-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолётов. Всего к отработке сложного элемента привлечено около 20 летных экипажей смешанного авиаполка морской авиации флота. Дозаправка в воздухе будет осуществляться как днем, так и ночью, одиночно и в составе пар самолетов.

Данный вид тренировок является одним из самых сложных видов летной подготовки. К ним допускаются только опытные специалисты, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. Экипаж Ил-78 поднимается в воздух с максимальной взлётной массой около 200 тонн, передавая во время полёта не менее 10 тонн топлива каждому из самолётов морской авиации. Пилоты на высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 500-600 км/ч приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой «контактируются» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживают данную дистанцию до полной перекачки топлива. В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации. Способность дозаправляться топливом в воздухе значительно расширяет радиус действия авиации и позволяет действовать самолетам как в оперативно-тактической глубине, так и для решения задач в районах, находящихся на большом удалении от места базирования с применением всей номенклатуры вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Также подготовка экипажей к дозаправке в воздухе позволяет, при необходимости, перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом. Для обеспечения дальнего перелета по маршруту следования достаточно поднять в воздух самолет-заправщик.

Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе, не менее двух раз в год.

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