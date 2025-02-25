25.02.2025 (20:30)

На Балтийском флоте начался чемпионат по волейболу

На Балтийском флоте стартовал чемпионат по волейболу, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В спортивном мероприятии принимают участие более 10 волейбольных команд объединений, соединений, отдельных частей и органов военного управления Балтийского флота.

Соревнование пройдет в два этапа: групповой и стадия плей-офф. Лучшей волейбольной команде достанется переходящий кубок командующего Балтийским флотом.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная Балтийского флота по волейболу, которая защитит спортивную честь флота на следующих межфлотских и всеармейских соревнования.

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