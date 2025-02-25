Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.02.2025 (20:30)

На Балтийском флоте начался чемпионат по волейболу

На Балтийском флоте стартовал чемпионат по волейболу, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В спортивном мероприятии принимают участие более 10 волейбольных команд объединений, соединений, отдельных частей и органов военного управления Балтийского флота.

Соревнование пройдет в два этапа: групповой и стадия плей-офф. Лучшей волейбольной команде достанется переходящий кубок командующего Балтийским флотом.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная Балтийского флота по волейболу, которая защитит спортивную честь флота на следующих межфлотских и всеармейских соревнования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false