25.02.2025 (20:30)
На Балтийском флоте начался чемпионат по волейболу
На Балтийском флоте стартовал чемпионат по волейболу, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В спортивном мероприятии принимают участие более 10 волейбольных команд объединений, соединений, отдельных частей и органов военного управления Балтийского флота.
Соревнование пройдет в два этапа: групповой и стадия плей-офф. Лучшей волейбольной команде достанется переходящий кубок командующего Балтийским флотом.
По результатам чемпионата будет сформирована сборная Балтийского флота по волейболу, которая защитит спортивную честь флота на следующих межфлотских и всеармейских соревнования.
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