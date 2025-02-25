25.02.2025 (19:30)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» выполнил учебные-боевые задачи в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» выполнил ряд учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки в акватории Баренцева моря.

Боевые расчеты корабля провели артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели, малоразмерной подвижной мишени, имитирующей безэкипажный катер, и по морской мине.

Также корабельная авиагруппа отработала действия по приёму на палубу вертолёта Ка-27.

Выполнению боевых упражнений предшествовала отработка совместных действий корабля с экипажем базового тральщика Северного флота «Ядрин». Базовый тральщик протралил фарватер в Кольском заливе, по которому большой противолодочный корабль смог безопасно выдвинуться из пункта базирования в назначенные районы.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

В дальнейшем североморцы отработают комплекс задач по предназначению.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

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