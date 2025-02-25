25.02.2025 (18:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведена комплексная тренировка с подразделениями связи

В Ленинградской военно-морской базе проведена комплексная тренировка с подразделениями связи по отработке обеспечения радио и спутниковой связи с надводными кораблями.

В ходе проведения комплексной тренировки личный состав подразделений связи выполнил нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовкам, а также обеспечил прохождение всех видов информации по различным каналам связи с надводными кораблями с требуемыми нормативами, без срывов и задержек.

При этом были использованы станции спутниковой связи, средства радиосвязи, командно-штабные машины на автомобильной базе, комплексные аппаратные связи, а также радиорелейные станции различных модификаций.

Все задачи, поставленные перед связистами Ленинградской военно-морской базы, выполнены в полном объеме. Всего в комплексной тренировке было задействовано более 100 человек различных подразделений связи и 10 единиц техники.

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