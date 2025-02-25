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25.02.2025 (17:30)

На Северном флоте совершенствуют тактику применения ракетного и артиллерийского оружия с учётом опыта СВО

Сегодня на Северном флоте стартовал ежегодный учебный сбор командиров объединений, соединений, кораблей и подводных лодок по ракетно- артиллерийской подготовке.

Сбор проходит под общим руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова и направлен на повышение уровня подготовки командования объединений и соединений, командиров кораблей в организации подготовки боевых расчётов по вопросам применения ракетно-артиллерийского вооружения, с учётом опыта проведения специальной военной операции.

В ходе мероприятия будет проведён анализ эксплуатации и применения ракетно-артиллерийского вооружения надводных кораблей, подводных лодок в 2024 году, поставлены задачи по ракетно-артиллерийской подготовке на 2025 год.

Участники сбора рассмотрят особенности подготовки экипажей атомных подводных лодок к выполнению ракетных стрельб из высокоширотных районов Северного Ледовитого океана, эксплуатации и применения ракетно-артиллерийского вооружения в ходе выполнения боевых упражнений фрегатами Северного флота проекта 22350.

В процессе проведения мероприятия состоится проверка теоретических знаний личного состава корабельных боевых расчётов, боевых расчётов зенитных ракетных комплексов и артиллерийских установок, а также проверка практических навыков экипажей надводных кораблей и береговых ракетных комплексов по применению высокоточного ракетного оружия.

В сборе также принимают участие представители предприятий и научных учреждений военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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