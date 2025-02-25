25.02.2025 (16:30)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в смотр-конкурсе «Статен в строю, силён в бою»

Участники юнармейских отрядов Чановского района Новосибирской области приняли участие в военно-патриотическом смотр-конкурсе «Статен в строю, силён в бою».

Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Орион» рабочего посёлка Чаны. В ходе конкурса 19 юнармейских отрядов района продемонстрировали навыки в выполнении элементов строевой подготовки, таких как движение строевым шагом с выполнением воинского приветствия, повороты на месте и в движении, а также исполнение строевых песен в составе подразделения.

По окончании соревнований командам, показавшим лучшие результаты, были вручены грамоты, кубки и ценные подарки. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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