25.02.2025 (14:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО провели занятие по огневой подготовке под Самарой

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели занятие по стрельбе из штатного вооружения в Самарской области.

Практические действия прошли на Рощинском полигоне. На занятиях, под руководством опытных инструкторов, личный состав выполнил упражнение учебных стрельб из автоматов АК-74. Стрельба велась со сменой огневой позиции по мишеням, имитирующим одиночного стрелка и пулеметный расчет на дальностях до 600 метров. Также военнослужащие выполнили нормативы по сборке и метанию ручных гранат.

В практических занятиях приняли участие около 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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