25.02.2025 (23:00)

Военные полицейские ЦВО провели уроки мужества для иркутских школьников

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели уроки мужества для учащихся средних общеобразовательных школ поселков Александровское и Олонки Боханского района Иркутской области.

В ходе встречи со школьниками военные полицейские рассказали об истории создания подразделения, его целях и задачах в системе Вооружённых Сил Российской Федерации, а также о подвигах военнослужащих, проходящих службу в составе военной комендатуры. Кроме того, военнослужащие военной полиции продемонстрировали специальные средства, стоящие на вооружении подразделения, а также экипировку с элементами бронезащиты. Шлем, наколенники, нарукавники и бронежилет ребята смогли примерить на себя, чтобы почувствовать внушительный вес обмундирования и ощутить себя в роли военного полицейского.

На каждом из мероприятий военнослужащие ЦВО ответили на все возникшие вопросы юных жителей Иркутской области, поговорили с молодым поколением о важности любить и ценить Родину, быть достойными представителями региона и станы в целом. Главная цель мероприятия – это патриотическое воспитание, профориентация и популяризация военной службы среди допризывной и призывной молодёжи.

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