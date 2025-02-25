25.02.2025 (21:00)

Разведчики российской военной базы ЮВО в Армении в ходе занятий отработали уничтожение условного противника на полигоне

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении военнослужащие разведывательных подразделений в ходе практических занятий по боевой подготовке уничтожили огневые средства условного противника в незнакомой горной местности на полигоне «Алагяз».

При проведении плановых стрельб из штатного стрелкового оружия и боевых машин разведчики отработали навыки одиночного и кинжального огня в составе отделений в обороне.

Помимо этого, военнослужащие соединения на практике отработали действия по охвату и обходу огневых позиций условного противника, скрытому выходу на рубеж перехода в атаки, используя полученный опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции.

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