25.02.2025 (22:00)

В Ростовской области в ходе юнармейских спортивных игр провели областное первенство по волейболу

В Ростовской области на базе Аксайской школы № 2 состоялось областное первенство по волейболу среди юношей, проводившееся в рамках III юнармейских спортивных игр.

За победу боролись 11 команд из городов Батайск, Новошахтинск, Гуково, Шахты, а также Аксайского, Песчанокопского, Тацинского, Белокалитвинского, Мартыновского, Каменского и Матвеево-Курганского районов Ростовской области.

В упорной борьбе победу одержали ребята из Тацинского района, второе место заняла команда г. Новошахтинск, третьего места добились юнармейцы Песчанокопского района.

Участников соревнований приветствовали и пожелали спортивных успехов начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Ростовской области Николай Пономаренко, начальник штаба местного отделения Аксайского района Ксения Ноякшева и участник специальной военной операции, кавалер двух орденов Мужества капитан Вадим Сирота.

Кубки и дипломы победителям вручил руководитель спортивного направления регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Ростовской области Александр Демин.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице