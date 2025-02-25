25.02.2025 (13:30)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 25 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Косица, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, А Также Басовка, Беловоды, Веселовка, Новенькое, Журавка и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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