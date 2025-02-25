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25.02.2025 (11:30)

Офицеров Военно-медицинской академии и участников СВО с Днем защитника Отечества поздравили всемирно известные немецкие пианисты

Фото Видео

В День защитника Отечества всемирно известный немецкий дирижер и пианист Юстус Франц вместе со своим сыном, восходящей звездой фортепиано Константином Францем, приехали в Военно-медицинскую академию с поздравлениями участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в клиниках академии, командованию, курсантам, офицерам и сотрудникам академии.

Обращаясь к зрителям, Юстус Франц подчеркнул, что для них с сыном огромная честь выступать именно в Военно-медицинской академии, и он надеется, что концерт станет хорошим подарком к празднику.

 В программу праздничного концерта вошли всемирно известные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова, Иоганна Штрауса и Йоганнеса Брамса. Большинство композиций семья виртуозов исполнила в четыре руки.

Данный концерт состоялся благодаря благотворительному фонду «Старорусская 12».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ) , Концерты
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