25.02.2025 (10:30)

В Военно-медицинской академии выступил с концертом народный артист России

Накануне в Военно-медицинской академии прошел концерт народного артиста России Олега Газманова, посвященный Дню защитника Отечества. В клубе академии собрались главные герои праздника – бойцы, проходящие лечение в клиниках академии, а также медицинский персонал, офицеры и курсанты.

Олег Газманов высказал слова благодарности бойцам, выполняющим свой воинский долг, врачам ВМедА и благотворительному фонду «Старорусская 12», при поддержке которого и стал возможен этот праздник для раненых.

Олег Газманов исполнил все свои главные хиты. Хорошим завершением концерта стала песня-гимн настоящих мужчин – «Офицеры», которую он посвятил ее всем присутствующим в зале героям. Во время этой песни зал встал и пел вместе с артистом.

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