25.02.2025 (09:30)

Совет молодых ученых Военно-медицинской академии рассказал о своих победах

В октябре 2023 года в рамках мероприятий к объявленному Президентом Российской Федерации десятилетию науки и технологий на заседании Учёного совета Военно-медицинской академии было принято знаковое решение о создании Совета молодых ученых, главной целью которого стала помощь в развитии начинающих исследователей и обеспечение возможностей для построения молодыми учеными успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, а также эффективная пропаганда достижений науки силами молодых ученых и специалистов, организация и проведение научных мероприятий и привлечение молодежи к научным исследованиям.

Кроме этого, важным аспектом деятельности Совета является защита интересов и прав молодых специалистов. Подготовке и поддержке научных кадров в Академии всегда уделялось самое пристальное внимание руководства.

К молодым ученым относятся адъюнкты, докторанты и сотрудники академии с высшим образованием и степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет на момент избрания, занимающиеся научно-исследовательской и преподавательской деятельностью.

Возглавила Совет молодых ученых старший научный сотрудник отдела медико-биологических исследований научно-исследовательского центра, кандидат химических наук Елена Андрусенко.

В 2024 году Советом молодых учёных был организован ряд мероприятий, два из которых можно по праву назвать ключевыми. Так, в мае прошла встреча молодых ученых Военно-медицинской академии с членом Координационного Совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, профессором Института химии Санкт-Петербургского государственного университета, лауреатом Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 г. Ириной Тимофеевой. На встрече Ирина Игоревна рассказала об изменениях в Стратегии научно-технологического развития страны, политике кадрового резерва, приоритетах Десятилетия науки, а также о мерах государственной поддержки в сфере жилья для молодых ученых.

В ноябре 2024 года прошла встреча с заместителем генерального директора Российского научного фонда Андреем Блиновым. РНФ является самой крупной государственной организацией для науки и общение с таким спикером, возможность из первых рук получить актуальную информацию о направлениях грантов, правилах подачи заявок, экспертизе трудно переоценить. Андрей Николаевич также привел аналитические данные по объемам финансирования на поддержку исследований в области медицинских наук в высших учебных заведениях.

В 2023-2024 гг представители Совета молодых ученых приняли активное участие в Конгрессе молодых ученых ФТ Сириус). Нельзя не упомянуть также об участии также в XII Всероссийском съезде Советов молодых ученых и студенческих научных обществ (г. Владивосток), направленном на вовлечение сообществ молодых ученых в решение важнейших задач развития общества и страны.

Одним из приоритетны направлений деятельности Совета является помощь в формировании пакета документов и выдвижении молодых ученых на различные научные премии и стипендии и подарка в этом вопросе весьма востребована молодыми учёными. Адъюнкты и курсанты академии стали лауреатами Премии Правительства РФ, победителями конкурса «Медицина молодая», Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ граждан Российской Федерации в интересах Вооруженных Сил РФ на тему: «Инновационные разработки военного и двойного назначения в интересах специальной военной операции», конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых кандидатов наук и других престижных конкурсов.

В результате успешной деятельности Совета молодых ученых Военно-медицинской академии в 2024 году стало возможным говорить о дальнейшей стратегии его развития.

Советы молодых ученых в ВУЗах Министерства обороны – это эффективный инструмент для развития научной деятельности молодых ученых, который позволяет эффективно справляться с глобальными технологическими и научными вызовами.

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