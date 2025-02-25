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25.02.2025 (12:00)

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипажи кораблей за успешное участие в международном учении «Комодо-2025»

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев поблагодарил личный состав отряда кораблей ВМФ России, который принимал участие в международном военно-морском учении «Комодо-2025» у берегов Индонезии.

«Благодарю наших моряков, успешно выполнивших все поставленные в ходе учения задачи, за их высочайшую морскую выучку и профессионализм», - оценил деятельность экипажей российских кораблей Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

«Военно-Морской Флот России продолжает плановое присутствие в оперативно значимых и важных районах Мирового океана и демонстрирует готовность реагировать на задачи любой сложности и решать их, как самостоятельно, так и совместно с военно-морскими силами других государств, что мы и увидели в ходе этих манёвров», - подытожил адмирал Александр Моисеев.

Накануне у побережья острова Бали Республики Индонезия состоялся финальный этап многостороннего международного военно-морского учения «Комодо-2025». В нём приняли участие более 20 боевых кораблей от различных государств. Военно-Морской Флот России представляли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ).

В настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач по плану дальнего похода в Индийском океане.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Международные учения
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