25.02.2025 (19:00)

В авиационном полку дальней авиации проведена тренировка штатных пожарных команд

В полку стратегических ракетоносцев Ту-95мс дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли учебные занятия со штатными командами пожарных подразделений.

По замыслу занятий патрулём, осуществляющим обход по периметру воинской части, был выявлен очаг пожара отдельно стоящего здания материально-технического обеспечения и по тревоге поднят личный состав пожарной команды.

В ходе мероприятия дежурными силами отработаны вопросы оповещения и эвакуации личного состава, а также сданы нормативы по прибытию и развертыванию дежурной пожарной команды для ликвидации условного очага возгорания.

Данные занятия в воинских частях дальневосточного авиационного соединении ВКС, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях пожароопасной обстановки, а также правильно взаимодействовать с региональными подразделениями МЧС.

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