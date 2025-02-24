24.02.2025 (20:15)

В Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвященные 280-летию со дня рождения адмирала Ф.Ф.Ушакова

В Севастополе командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, военнослужащие и ветераны флота приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 280-летию со Дня рождения великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова.

Во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошел молебен в память о святом праведном воине Феодоре Ушакове, ставшим примером служения Богу и Отечеству для последующих поколений моряков-черноморцев.

Перед началом молебна на территории собора состоялось открытие фотовыставки Сергея Петросяна, посвященной истории великих побед адмирала Ушакова и сохранению памяти о нем на Черноморском флоте. Фотовыставка охватила более чем 40-летний период походов экипажей кораблей флота по местам морских сражений и побед прославленного адмирала в Черном и Средиземном морях, а также участие черноморцев в памятных мероприятиях, посвященных памяти адмирала в Севастополе.

В завершении торжеств представителями командования флота, ветеранских организаций флота, воспитанниками нахимовского и кадетского училища в сопровождении роты почетного караула и оркестра Черноморского флота к памятнику адмиралу Ф.Ф.Ушакову на одноименной площади были возложены венки и цветы.

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