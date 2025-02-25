25.02.2025 (13:00)

Современный морской тральщик «Анатолий Шлемов» Тихоокеанского флота провёл учение у берегов Камчатки

Морской тральщик (МТЩ) «Анатолий Шлемов» соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провёл учение по уничтожению морских и воздушных целей в акватории Авачинского залива Тихого океана.

В морском полигоне тральщик отработал задачи по уничтожению скоростных надводных целей, имитирующих безэкипажные катера противника. Далее по учению экипаж уничтожил воздушные маловысотные цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты противника.

В одном из районов морского полигона с предустановленными макетами морских мин, экипаж тральщика «Анатолий Шлемов» провёл поиск подводных объектов, используя установленную на борту станцию миноискания «Ливадия-МЭ» и гидроакустический комплекс «Диез».

После проведения поиска, артиллерийские расчёты успешно поразили плавающую мину из установки АК-306 и крупнокалиберного пулемета «Корд» на расстоянии свыше одного километра.

Учение проведено согласно плана боевой подготовки Тихоокеанского флота.

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