25.02.2025 (22:30)
Специалисты инженерных войск ВВО провели тренировку по разминированию местности в Амурской области
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, провели тренировку по разминированию местности.
В ходе тренировки военнослужащие выполнили задачи по инженерной разведке местности на маршрутах выдвижения колонны техники. Затем специалисты выполнили норматив по уничтожению учебных взрывоопасных предметов с применением накладных зарядов.
Накануне были проведены теоретические занятия, на которых военнослужащие изучили классификацию минно-взрывных устройств и способы их разминирования.
Кроме того, личный состав отработал проделывание проходов в минных полях.
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