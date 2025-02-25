25.02.2025 (20:00)

В Бурятии военные связисты ВВО обеспечили связью командование вышестоящего штаба в ходе тренировки

Военнослужащие соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, обеспечили защищенной связью командование вышестоящего штаба с подчиненными подразделениями в ходе тренировки.

Для обеспечения связью пунктов управления с командованием штаба объединения были привлечены современные мобильные средства связи. Для построения высокоскоростных линий были применены современные цифровые радиорелейные станции на базе а/м «КамАЗ» обладающие высокой мобильностью, простотой настройки и надежностью связи. Для связи с подразделениями тактического звена были применены современные радиостанции комплекса «Азарт», на базе которых была создана защищенная сеть через ретрансляторы.

Все мероприятия были проведены с учетом боевого опыта, полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

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