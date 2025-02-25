25.02.2025 (17:00)
В Забайкалье в окружном учебном центре ВВО стартовала подготовка военнослужащих в составе экипажей БМП-2
В Забайкальском крае в учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) стартовали полевые занятия с военнослужащими в составе экипажей боевых машин пехоты БМП-2.
Учебный процесс организован на полигоне «Красный Яр», где офицеры и военнослужащие, уже имеющие боевой опыт, помогают экипажам освоить управление техникой и штатным вооружением. Программа обучения личного состава включает в себя занятия по технической подготовке, вождению и огневой подготовке.
Образовательный процесс построен таким образом, чтобы за предоставленное время военнослужащие могли научиться эффективно применять боевую машину пехоты с учётом опыта специальной военной операции.
Дополнительно на полигоне отрабатываются задачи по порядку действий экипажа в нештатных ситуациях, противодействию БПЛА.
Ранее с личным составом прошли занятия по теоретической подготовке с работой на электронных тренажерах, выполнением вводных задач по преодолению препятствий, ведению разведки местности.