25.02.2025 (17:00)

В Забайкалье в окружном учебном центре ВВО стартовала подготовка военнослужащих в составе экипажей БМП-2

В Забайкальском крае в учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) стартовали полевые занятия с военнослужащими в составе экипажей боевых машин пехоты БМП-2.

Учебный процесс организован на полигоне «Красный Яр», где офицеры и военнослужащие, уже имеющие боевой опыт, помогают экипажам освоить управление техникой и штатным вооружением. Программа обучения личного состава включает в себя занятия по технической подготовке, вождению и огневой подготовке.

Образовательный процесс построен таким образом, чтобы за предоставленное время военнослужащие могли научиться эффективно применять боевую машину пехоты с учётом опыта специальной военной операции.

Дополнительно на полигоне отрабатываются задачи по порядку действий экипажа в нештатных ситуациях, противодействию БПЛА.

Ранее с личным составом прошли занятия по теоретической подготовке с работой на электронных тренажерах, выполнением вводных задач по преодолению препятствий, ведению разведки местности.

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