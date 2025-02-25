25.02.2025 (16:00)

В Забайкалье операторы беспилотных летательных аппаратов ВВО учатся эксплуатировать БпЛА

В Забайкальском крае на базе учебного центра Восточного военного округа идет обучение военнослужащих по специальности – оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Занятия организованы на полигоне «Каштак», где опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, помогают военнослужащим освоить азы управления беспилотниками различного типа. Программа обучения личного состава включает в себя как освоение БпЛА квадрокоптерного типа, так и FPV-дронов.

Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы за предоставленное время военнослужащие могли овладеть всеми необходимыми компетенциями классического оператора БпЛА с учётом опыта проведения специальной военной операции. Кроме того, при эксплуатации БпЛА операторами учитываются температурный режим, скорость и направление ветра, а также особенности рельефа местности.

Дополнительно на полигоне отрабатываются задачи по сбросу учебных боеприпасов с адаптированных под такой вид работ БпЛА.

Ранее с личным составом прошли занятия по теоретической подготовке с работой на электронных симуляторах, выполнением вводных задач по преодолению препятствий, ведению разведки местности и объектов «противника» в виртуальном пространстве.

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