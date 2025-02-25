25.02.2025 (15:00)
В Приморском крае военнослужащие ВВО осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесистой местности
В Приморском крае на полигоне Восточного военного округа (ВВО) с военнослужащими разведывательных подразделений гвардейской общевойсковой армии ВВО, заключившими первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, проводятся занятия по тактической подготовке в условиях сложной пересечённой местности.
Под руководством опытных офицеров – инструкторов и участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесистой местности.
Помимо этого, военнослужащие выполняют упражнения стрельб. Также личный состав отрабатывает в ходе занятий организацию наблюдательных постов, разведывательных засад и действия в дозоре.
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