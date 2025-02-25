25.02.2025 (15:00)

В Приморском крае военнослужащие ВВО осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесистой местности

В Приморском крае на полигоне Восточного военного округа (ВВО) с военнослужащими разведывательных подразделений гвардейской общевойсковой армии ВВО, заключившими первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, проводятся занятия по тактической подготовке в условиях сложной пересечённой местности.

Под руководством опытных офицеров – инструкторов и участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесистой местности.

Помимо этого, военнослужащие выполняют упражнения стрельб. Также личный состав отрабатывает в ходе занятий организацию наблюдательных постов, разведывательных засад и действия в дозоре.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице