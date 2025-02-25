25.02.2025 (14:00)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, состоялись в Улан-Удэ

В городе Улан-Удэ состоялись масштабные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Программа включала в себя церемонию возложения венков к Мемориалу Победы, в которой приняли участие Герой России генерал-майор Владимир Белявский, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, командование и военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, представители ветеранских организаций и волонтеры.

Врио командующего общевойсковой армии Восточного военного округа, Герой России генерал-майор Владимир Белявский поздравил участников и жителей республики и возложил цветы к вечному огню.

В рамках торжеств был произведен полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, расположенной на Лысой горе. Почетную обязанность произвести выстрел выполнил Сергей Иванович Манханов, победитель и призер всероссийских соревнований «Кубок защитников Отечества». Команду к залпу дал по видеосвязи ветеран Великой Отечественной войны Иван Голощапов. Все участники занесены в Почетную книгу Полуденного выстрела.

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова состоялось торжественное собрание общественности и праздничный концерт «Доблесть. Отвага. Честь.» Восемнадцати отцам воинов, отличившимся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, были вручены медали общественного признания «Отец солдата».

Несколько военнослужащих были награждены памятной медалью «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия».

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