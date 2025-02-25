25.02.2025 (09:00)

Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ вручил государственные награды добровольцам отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ вручил государственные награды добровольцам отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» в Запорожской области

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные награды военнослужащим добровольческих отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» в Запорожской области.

Добровольцам отрядов «БАРС» вручили государственные награды, такие как: ордена Мужества, медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Награждение проходило в зоне проведения специальной военной операции.

Всего были награждены более 75 военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении в зоне проведения СВО.

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