25.02.2025 (09:00)
Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ вручил государственные награды добровольцам отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» в Запорожской области
Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные награды военнослужащим добровольческих отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» в Запорожской области.
Добровольцам отрядов «БАРС» вручили государственные награды, такие как: ордена Мужества, медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Награждение проходило в зоне проведения специальной военной операции.
Всего были награждены более 75 военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении в зоне проведения СВО.
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