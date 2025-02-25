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25.02.2025 (09:00)

Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ вручил государственные награды добровольцам отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» в Запорожской области

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные награды военнослужащим добровольческих отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» в Запорожской области.

Добровольцам отрядов «БАРС» вручили государственные награды, такие как: ордена Мужества, медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Награждение проходило в зоне проведения специальной военной операции.

Всего были награждены более 75 военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении в зоне проведения СВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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