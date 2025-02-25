25.02.2025 (08:30)

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Восток» продолжают выявлять и уничтожать технику ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Восток» продолжают выявлять и уничтожать технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие разведывательного подразделения 40 бригады морской пехоты группировки войск «Восток», взаимодействуя с артиллеристами, продолжают выявлять и уничтожать технику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В ходе ведения воздушной разведки морские пехотинцы обнаружили передвижение бронетанковой техники националистов. Координаты целей были своевременно переданы на командный пункт ствольной артиллерии, расчёты которых прицельным огнём уничтожили боевые машины, перемещающиеся с тыловых районов на огневые позиции боевиков.

«Наша задача - это воздушная разведка местности, выявление техники противника, пунктов временной дислокации боевиков, блиндажей. Камера здесь одна из наилучших, считается. В общем, видим очень хорошо. С высоты до 5000 метров можно разглядеть силуэты. Если обнаружим какую-нибудь технику, явные какие-нибудь признаки противника, то, конечно, мы сразу же сообщаем командованию. Командование решает, чем нанести огневое поражение. Ну и, соответственно, потом делаем корректировку. За время спецоперации обнаружили, конечно, очень много чего. Танки, БМП, Брэдли, гаубицы, а также различную иностранную технику», - рассказал военнослужащий с позывным «Филин».

На Южно-Донецком направлении операторы БпЛА группировки войск «Восток» работают в круглосуточном режиме. Для поиска целей и их распознавания беспилотники оборудованы различными оптическими приборами, в том числе мощной камерой и тепловизором.

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