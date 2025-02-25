25.02.2025 (08:00)
Штурмовые группы танкового полка группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики
В ходе наступательных действий на Красноармейском направлении специальной военной операции штурмовые подразделения группировки войск «Центр» действуя в составе бронегрупп под прикрытием огня из танков и применяя ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.
Воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт. Другим штурмовым группам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укрепленных позиций.
В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. После закрепления на новых позициях, штурмовики установили российский флаг в освобожденном населенном пункте.
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