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25.02.2025 (08:00)

Штурмовые группы танкового полка группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики

В ходе наступательных действий на Красноармейском направлении специальной военной операции штурмовые подразделения группировки войск «Центр» действуя в составе бронегрупп под прикрытием огня из танков и применяя ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.

Воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт. Другим штурмовым группам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укрепленных позиций.

В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. После закрепления на новых позициях, штурмовики установили российский флаг в освобожденном населенном пункте.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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