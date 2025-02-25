25.02.2025 (08:00)

Штурмовые группы танкового полка группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые группы танкового полка группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики

В ходе наступательных действий на Красноармейском направлении специальной военной операции штурмовые подразделения группировки войск «Центр» действуя в составе бронегрупп под прикрытием огня из танков и применяя ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.

Воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт. Другим штурмовым группам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укрепленных позиций.

В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. После закрепления на новых позициях, штурмовики установили российский флаг в освобожденном населенном пункте.

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