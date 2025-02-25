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25.02.2025 (07:30)

Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Центр» отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач

Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск группировки войск «Центр» отработали действия наведению понтонной переправы и форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне специальной военной операции (СВО).

Выбрав подходящий участок для тренировки, военнослужащие приступили к отработке нормативов: произвели инженерную разведку местности, сбросили понтонные звенья в воду и приступил к их сборке. Используя понтонные звенья возимого понтонного парка ПП-91М, личный состав при помощи буксирно-моторных катеров БМК-3, закончили наводить переправу через водную преграду. Затем выполнили преодоление реки, маневрируя среди замерзших ледяных глыб.

Развертывание понтонной переправы проводится с целью совершенствования навыков военнослужащих при выполнении боевых задач в различных условиях обстановки, в том числе при необходимости форсирования водных преград.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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