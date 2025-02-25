25.02.2025 (07:30)

Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Центр» отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Центр» отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач

Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск группировки войск «Центр» отработали действия наведению понтонной переправы и форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне специальной военной операции (СВО).

Выбрав подходящий участок для тренировки, военнослужащие приступили к отработке нормативов: произвели инженерную разведку местности, сбросили понтонные звенья в воду и приступил к их сборке. Используя понтонные звенья возимого понтонного парка ПП-91М, личный состав при помощи буксирно-моторных катеров БМК-3, закончили наводить переправу через водную преграду. Затем выполнили преодоление реки, маневрируя среди замерзших ледяных глыб.

Развертывание понтонной переправы проводится с целью совершенствования навыков военнослужащих при выполнении боевых задач в различных условиях обстановки, в том числе при необходимости форсирования водных преград.

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