25.02.2025 (07:30)
Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Центр» отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач
Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск группировки войск «Центр» отработали действия наведению понтонной переправы и форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне специальной военной операции (СВО).
Выбрав подходящий участок для тренировки, военнослужащие приступили к отработке нормативов: произвели инженерную разведку местности, сбросили понтонные звенья в воду и приступил к их сборке. Используя понтонные звенья возимого понтонного парка ПП-91М, личный состав при помощи буксирно-моторных катеров БМК-3, закончили наводить переправу через водную преграду. Затем выполнили преодоление реки, маневрируя среди замерзших ледяных глыб.
Развертывание понтонной переправы проводится с целью совершенствования навыков военнослужащих при выполнении боевых задач в различных условиях обстановки, в том числе при необходимости форсирования водных преград.