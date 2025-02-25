25.02.2025 (07:00)

В Часовом Яре Костромские десантники 98-й дивизии ВДВ эвакуировали раненого механика-водителя БТР-МДМ и отбили технику от дронов ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Часовом Яре Костромские десантники 98 – й дивизии ВДВ эвакуировали раненого механика-водителя БТР-МДМ и отбили технику от дронов ВСУ

В Часов Яре, за который идут бои в Донбассе, группа Костромских десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ с риском для жизни спасла раненого механика-водителя, поврежденного БТР-МДМ «Ракушка» прикрывая боевую технику от атакующих дронов-камикадзе.

Во время выдвижения бронегруппы десантников возвращавшихся после выполнения боевой задачи, БТР-МДМ «Ракушка» замыкающая колонну наехала на мину, сброшенную ночью гексокоптером «Бабой Ягой».

Машина потеряла управление и остановилась у дерева с работающим двигателем. Группа десантников доложила о произошедшем командованию полка и выдвинулась к боевой машине.

БТР «Ракушка» был пустой без десанта с механиком-водителем. Его спешно эвакуировали в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь, вызвали группы медицинской и технической эвакуации.

Десантники понимали, что в скором времени противник увидит бронированную машину стоящую на дороге и предпримет попытки к уничтожить дронами-камикадзе. Вскоре появились украинские дроны и начали атаковать стоящую на дороги машину.

Смелые и грамотные действия Костромских десантников, ведущих огневое воздействие из стрелкового оружия по вражеским дронам-камикадзе, обеспечили эвакуацию раненого механика-водителя и боевой машины «Ракушка» в тыловой район.

За проявленные мужество и героизм, грамотные и отлаженные действия при выполнении боевых задач, командование Ивановского гвардейского соединения ВДВ представило военнослужащих гвардейского Костромского парашютно-десантного полка к государственным наградам.

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