25.02.2025 (06:00)

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили укрепления, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили укрепления, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ

Артиллерийские подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север», поддерживая штурмовые и мотострелковые подразделения группировки, в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие также подавляют системы управления противника, а также уничтожают его огневые позиции, вооружение и военную технику.

В этот раз разведчики группировки с помощью БпЛА обнаружили замаскированные укрепления, пункт управления БпЛА и скопления живой силы противника. Командование сразу отдало приказ на уничтожение выявленных целей.

Артиллеристы действуют в тесном взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов. Дроны-разведчики обнаруживают позиции противника, его технику и личный состав. После передачи координат артиллеристы приступают к уничтожению целей.

После каждого выстрела вносится поправка в установки цели. Учитывают корректировщики и перемену в погодных условиях. Стоит ветру изменить силу порывов, либо по направлению, как наводчику нужно вносить уже новые установки.

Подразделения работают как единый слаженный механизм. Для этого постоянно проходит учеба и тренировки на полигонах. Бойцы работают на полигонах даже во время ротации с передовой.

Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152 мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе ВСУ.

Коллективы слаженные. Расчеты все взаимозаменяемы. То есть, каждый номер расчета может выполнять любую задачу.

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