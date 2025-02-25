25.02.2025 (06:00)
Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили укрепления, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ
Артиллерийские подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север», поддерживая штурмовые и мотострелковые подразделения группировки, в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области.
Военнослужащие также подавляют системы управления противника, а также уничтожают его огневые позиции, вооружение и военную технику.
В этот раз разведчики группировки с помощью БпЛА обнаружили замаскированные укрепления, пункт управления БпЛА и скопления живой силы противника. Командование сразу отдало приказ на уничтожение выявленных целей.
Артиллеристы действуют в тесном взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов. Дроны-разведчики обнаруживают позиции противника, его технику и личный состав. После передачи координат артиллеристы приступают к уничтожению целей.
После каждого выстрела вносится поправка в установки цели. Учитывают корректировщики и перемену в погодных условиях. Стоит ветру изменить силу порывов, либо по направлению, как наводчику нужно вносить уже новые установки.
Подразделения работают как единый слаженный механизм. Для этого постоянно проходит учеба и тренировки на полигонах. Бойцы работают на полигонах даже во время ротации с передовой.
Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров.
В ходе выполнения боевых задач расчетами 152 мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе ВСУ.
Коллективы слаженные. Расчеты все взаимозаменяемы. То есть, каждый номер расчета может выполнять любую задачу.