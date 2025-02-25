25.02.2025 (05:30)

Командующий группировкой войск «Запад» вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий группировкой войск «Запад» вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО

За самоотверженность, героизм и успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие были награждены орденом Александра Невского с мечами, орденами Мужества, медалями Суворова и Жукова.

Также военнослужащим были вручены ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования и от себя лично.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

В ходе проведения СВО множество военнослужащих группировки войск «Запад» за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами. Это позволяет поддерживать боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных перед ними задач.

Особый акцент генерал-полковник Сергей Кузовлев сделал на том, что орден Александра Невского с мечами был вручен в группировке войск «Запад» впервые после воссоздания Московского военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице