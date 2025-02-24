24.02.2025 (22:55)

Оркестр штаба ЦВО в День защитника Отечества впервые дал концерт в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Оркестр штаба ЦВО в День защитника Отечества впервые дал концерт в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Оркестр штаба Центрального военного округа (ЦВО) в День защитника Отечества впервые дал праздничный концерт в Международном аэропорту «Кольцово» имени Акинфия Демидова в Екатеринбурге.

Военные музыканты исполнили для пассажиров 15 инструментальных и вокальных композиций, в числе которых произведения народного артиста России, военного дирижера генерал-лейтенанта Валерия Халилова, а также Эдуарда Артемьева, Леонида Дунаева, Василия Агапкина и других авторов.

По словам зрителей, концерт военных музыкантов украсил ожидание вылета, а прибывшие пассажиры, среди которых были участники специальной военной операции, задерживались у концертной площадки, чтобы насладиться приятным началом отпуска.

Во время концерта, руководитель военного оркестра ЦВО, напоминал зрителям о вылете – ни один пассажир на рейс не опоздал.

Концерт военного оркестра ЦВО прошел по инициативе Международного аэропорта «Кольцово» и командования Центрального военного округа. Он стал первым концертом с участием военных музыкантов, который прошел на площадке воздушной гавани Екатеринбурга.

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