24.02.2025 (23:05)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Свободного

Военнослужащий военной комендатуры посёлка городского типа Свободный совместно с коллегами из Министерства внутренних дел Российской Федерации провели урок мужества для школьников.

В ходе встречи с подрастающим поколением военнослужащие рассказали историю создания военной полиции и особенностях прохождения службы в подразделении. В свою очередь сотрудники МВД, также рассказали о нюансах своей деятельности. На примерах подвигов современных защитников Отечества представители комендатуры напомнили и разобрали с молодёжью значение слов «честь», «отвага» и «доблесть». По завершению мероприятия школьники смогли задать все возникшие вопросы, в том числе о том, как поступить на службу, где получить соответствующее образование и какими качествами необходимо обладать тем, кто хочет связать свою жизнь со службой Родине.

Основная цель мероприятия – это патриотическое воспитание и профориентация подрастающего поколения. Военнослужащие военной комендатуры пгт Свободный традиционно принимают участие в проведении мероприятий, направленных на работу с допризывной и призывной молодёжью. Военные полицейские проводят мероприятия не только в комендатуре, но и на базе образовательных и культурных организаций в преддверии значимых исторических дат.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице