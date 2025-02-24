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24.02.2025 (23:10)

Военнослужащие ЦВО выполнили нормативы по огневой подготовке на полигоне под Екатеринбургом

Военнослужащие отдельного железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили нормативы по огневой подготовке на полигоне под Екатеринбургом. Занятия прошли под руководством опытных военнослужащих – участников специальной военной операции (СВО).

Военные железнодорожники выполнили нормативы по стрельбе из автоматов Калашникова и пулемётов «Печенег». Кроме того, военнослужащие осуществили стрельбу на различных дистанциях, в движении и из различных укрытий. Стрельба велась по динамическим и статичным мишеням.

Особое внимание было уделено точности ведения огня, слаженности действий в составе подразделений, а также скрытому перемещению на условном поле боя. Пристальный акцент был сделан на грамотном владении личным составов вооружением.

Регулярное совершенствование навыков проходит как на полигоне, так и в специализированных учебных. В занятии было задействовано около 60 военных железнодорожников и до 20 инструкторов, за плечами которых многолетний боевой опыт.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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