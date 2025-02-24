24.02.2025 (23:15)

Российские разведчики уничтожили условного противника в горах Таджикистана

Подразделения разведки 201-й военной базы в ходе комплексных занятий по огневой подготовке отработали ведение разведывательных действий и уничтожение живой силы и бронетехники «противника» на полигоне Ляур в Республике Таджикистан.

С помощью разведывательных беспилотников военнослужащие выполнили поиск условного противника, выявив его место расположения, численность и состав. После чего разведчики отработали скрытное перемещение в тыл условного противника. При выполнении огневых задач разведгруппы отработали приемы армейской тактической стрельбы, штурм захваченного здания и зачистку траншей, пулеметчики выполнили прикрытие наступающих малых боевых групп, а гранатометные расчеты – уничтожение живой силы и легкобронированной техники условного противника огнем из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Тактические действия выполнялись под прикрытием экипажей бронетранспортеров БТР-82А мотострелкового подразделения, которые поразили цели огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ).

В завершении занятия военнослужащие отработали оказание первой помощи и эвакуацию раненых.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице