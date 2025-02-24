24.02.2025 (23:20)

Военные связисты ЦВО провели комплексную радиотренировку в Алтайском крае

Военнослужащие подразделений связи Центрального военного округа (ЦВО) провели комплексную радиотренировку по организации устойчивой радиосвязи в Алтайском крае.

В рамках практических занятий по специальной подготовке военнослужащие отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления с настройкой коммутационного оборудования и специальной аппаратуры в целях обеспечения устойчивого радиоканала связи. Особое внимание было уделено выполнению нормативов по развертыванию средств связи, установлению радиосвязи между абонентами, а также рассмотрены вопросы противодействия средствам радиоэлектронной борьбы условного противника.

Кроме этого, связисты отработали выполнение нормативов по огневой и тактической подготовке, а также вождению специальных машин связи.

Всего в практических занятиях было задействовано более 30 военнослужащих подразделений связи ЦВО.

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