24.02.2025 (23:20)
Военные связисты ЦВО провели комплексную радиотренировку в Алтайском крае
Военнослужащие подразделений связи Центрального военного округа (ЦВО) провели комплексную радиотренировку по организации устойчивой радиосвязи в Алтайском крае.
В рамках практических занятий по специальной подготовке военнослужащие отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления с настройкой коммутационного оборудования и специальной аппаратуры в целях обеспечения устойчивого радиоканала связи. Особое внимание было уделено выполнению нормативов по развертыванию средств связи, установлению радиосвязи между абонентами, а также рассмотрены вопросы противодействия средствам радиоэлектронной борьбы условного противника.
Кроме этого, связисты отработали выполнение нормативов по огневой и тактической подготовке, а также вождению специальных машин связи.
Всего в практических занятиях было задействовано более 30 военнослужащих подразделений связи ЦВО.