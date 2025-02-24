24.02.2025 (23:20)

Расчеты ЗРК «Стрела -10» прикрыли позиции артиллерии от ударных беспилотников условного противника в Кемеровской области

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли позиции артиллерии от атаки ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника в ходе проведения занятия на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

По замыслу занятия условный противник спланировал атаковать замаскированные позиции артиллерийских расчетов при помощи беспилотников «камикадзе». После обнаружения малоразмерных целей на подлете к району размещения артиллерии, операторы ЗРК «Стрела-10» успешно выполнили уничтожение воздушных целей, тем самым предотвратив нанесение удара «беспилотниками» условного противника. Кроме этого, военнослужащие расчетов отработали вопросы определения типа воздушной цели и дальности до нее, а также быстрой смены огневой позиции.

В занятиях, которые прошли на полигоне «Юргинский» приняли участие 30 военнослужащих ЦВО.

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