24.02.2025 (23:25)
Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Оренбургской области
Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Автошина», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий в Оренбургской области.
В ходе акции автоинспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.
Всего было проверено около 20 единиц военной техники, в том числе современные КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и другие машины.
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