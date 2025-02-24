24.02.2025 (23:25)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Оренбургской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Автошина», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий в Оренбургской области.

В ходе акции автоинспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.

Всего было проверено около 20 единиц военной техники, в том числе современные КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и другие машины.

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