24.02.2025 (23:35)

Юнармейцы Омской области посетили выставку военной техники

Участники юнармейского отряда «Каскад» общеобразовательной школы №96 города Омска посетили выставку современной военной техники.

На территории парка «Россия — моя история» была организована выставка, на которой были представлены около 20 единиц современной военной техники как российского, так и зарубежного производства. Юнармейцы смогли ознакомиться с образцами военной техники, включая «Тигр», «Буран», танк Т-90М «Прорыв» и другие. Также на выставке были представлены образцы западной техники, в том числе боевая машина пехоты М2 «Брэдли».

В ходе экскурсии юнармейцы смогли подробно изучить технику, которая используется военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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