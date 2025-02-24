Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.02.2025 (23:35)

Юнармейцы Омской области посетили выставку военной техники

Участники юнармейского отряда «Каскад» общеобразовательной школы №96 города Омска посетили выставку современной военной техники.

На территории парка «Россия — моя история» была организована выставка, на которой были представлены около 20 единиц современной военной техники как российского, так и зарубежного производства. Юнармейцы смогли ознакомиться с образцами военной техники, включая «Тигр», «Буран», танк Т-90М «Прорыв» и другие. Также на выставке были представлены образцы западной техники, в том числе боевая машина пехоты М2 «Брэдли».

В ходе экскурсии юнармейцы смогли подробно изучить технику, которая используется военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false