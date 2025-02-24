24.02.2025 (23:40)

Юнармейцы Татарстана, в рамках празднования Года защитника Отечества, навестили ветерана ВОВ

Участники юнармейского движения Республики Татарстан, в рамках празднования Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, навестили, проживающего в регионе ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Рашита Зиннатовича Тухватуллина. В мероприятии также приняли участие представители военного комиссариата Сабинского и Тюлячинского районов республики.

Школьники вручили Рашиту Зиннатовичу памятный подарок и поздравительную открытку, а также поблагодарили за мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Фронтовик поблагодарил гостей за внимание, рассказал историю боевого пути и о том, как страна возвращалась к мирной жизни после Великой Победы. Кроме того, герой ВОВ напомнил школьникам о важности знать историю Отечества, уважать и ценить подвиги предков, быть достойным гражданином своей страны.

Участники юнармейского движения Республики Татарстан регулярно навещают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ребята перенимают жизненный опыт от представителей поколения победителей, в рамках своих возможностей оказывают участникам войны помощь в быту. Основная цель таких мероприятий – патриотическое воспитание молодёжи, обеспечение преемственности между поколениями защитников Отечества и теми, кто только готовится встать на путь служению Родине.

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