24.02.2025 (23:50)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Пензы

Военнослужащие военной комендатуры Пензы провели урок мужества для учащихся лицея №55. Мероприятие прошло в конференц-зале учебного заведения.

В интерактивной форме военные полицейские рассказали школьникам о подвигах и ратной славе русских воинов и полководцев. Особое внимание было уделено современным героям, которые продолжают славные традиции предков, выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, ребята узнали об истории становления праздника Дня защитника Отечества, его значении и традициях празднования. Военнослужащие подчеркнули, что этот день символизирует не только честь и доблесть воинов, но и дань уважения всем, кто стоит на страже Родины.

В завершение мероприятия пензенским лицеистам рассказали об истории создания военной полиции и особенности прохождения службы в подразделении. Учащиеся проявили живой интерес к теме, активно задавая вопросы о службе и возможностях профессионального роста в военной сфере.

Проведение таких мероприятий способствует формированию у молодёжи чувства патриотизма, уважения к истории своей страны и понимания важности защиты Отечества. Военная полиция продолжает активно участвовать в организации взаимодействия с допризывной и призывной молодёжью, передавая девушкам и юношам знания и ценности, которые лежат в основе патриотического воспитания.

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