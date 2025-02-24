24.02.2025 (23:55)

Военные полицейские ЦВО стали почётными гостями на конкуре «Смотр строя и песни» в Алтайском крае

Военнослужащие военной комендатуры села Боровиха Первомайского района Алтайского края стали почётными гостями на патриотическом конкурсе «Смотр строя и песни». Мероприятие прошло в средней общеобразовательной школе №126 города Барнаула.

Военнослужащие в составе жюри оценили уровень строевой подготовки школьников и знание молодым поколением строевых песен. Оценивались участники в личном и командном зачёте. По результатам состязания победителям и призёрам представители военной комендатуры вручили грамоты и памятные подарки, руководителям команд были вручены благодарственные письма за подготовку и патриотическое воспитание молодого поколения.

Командование военной комендатуры села Боровиха уделяет большое внимание по патриотическому воспитанию молодёжи. На базе военной комендатуры для школьников проводятся акции «День открытых дверей», занятия по основам военной службы. Кроме того, во взаимодействии с представителями местной администрации военнослужащие проводят уроки мужества и оказывают помощь в проведении патриотических мероприятиях в образовательных учреждениях города.

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