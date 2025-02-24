24.02.2025 (23:15)
Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в акции «Дорога к обелиску»
Участники юнармейского отряда «Беркут» Чистоозёрного района Новосибирской области приняли участие в акции «Дорога к обелиску», приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках акции юные патриоты очистили от снега и льда воинские памятники и мемориальные плиты, установленные в честь героев Советского Союза, погибших при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны. Проявив патриотизм и уважение к истории нашей страны, юнармейцы почтили память ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.
Всероссийская патриотическая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, увековечиванию имён погибших на воинских мемориалах, изучению исторического наследия страны.