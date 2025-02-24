24.02.2025 (23:45)

Военнослужащие Северного флота почтили память адмирала Фёдора Ушакова

Сегодня в 280-ю годовщину со дня рождения адмирала Фёдора Ушакова военнослужащие Северного флота почтили память легендарного российского флотоводца, не потерпевшего за время службы ни одного поражения, не потерявшего ни одного корабля в морских сражениях и не допустившего пленения личного состава.

В воинских частях, на кораблях и подводных лодках проведены занятия по военно-политической подготовке, на которых личному составу рассказали о морских походах знаменитого адмирала, его умении использовать нестандартные тактические маневры и военную смекалку.

Организован показ документальных фильмов о выдающемся флотоводце.

В музеях воинских частей подготовлены тематические выставки, посвященные беспримерному мужеству, беззаветной любви и преданности святого праведного война Фёдора Фёдоровича Ушакова Российскому императорскому флоту.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице